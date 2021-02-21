Более 135 поликлиник реконструируют в Москве до 2024 года

Москва, 21 февраля. Всего 137 устаревших детских и взрослых поликлиник Москвы вошли в программу реконструкции и будут обновлены до 2024 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил, что в городских медучреждениях активно обновляется оборудование. В ближайшие годы для работы медикам планируется поставить еще около 6 тыс. новейших аппаратов. Параллельно идет работа над самими зданиями больниц и поликлиник.

«В программу реконструкции до 2024 года вошли 137 устаревших детских и взрослых поликлиник», — говорится в публикации главы Москвы во «ВКонтакте».

В прикрепленном к посту Собянина видеоролике можно увидеть, как выглядят медучреждения после комплексного ремонта. По словам мэра, они обеспечивают «совсем другой уровень комфорта для пациентов и персонала».

В начале недели стало известно, что врачам московских поликлиник вскоре начнет помогать специальный чат-бот на базе искусственного интеллекта (ИИ). Он будет собирать основные жалобы на самочувствие пациентов перед приемом, чтобы экономить их время и оставлять больше часов на работу медикам.