Прокуратура проводит проверку после гибели ребенка при пожаре в Новой Москве

Москва, 21 февраля. Пятилетний мальчик задохнулся в полыхающем доме в поселении Роговское. Сотрудники прокуратуры по факту произошедшего организовали проверку.

Возгорание произошло в деревянной постройке, расположенной в садоводстве «Простоквашино». После тушения огня спасатели приступили к разбору завалов. На пепелище они и обнаружили труп малыша. По предварительным данным, ребенок был в доме без присмотра взрослых.

Сотрудники СК возбудили уголовное дело после пожара в селе Орда в Пермском крае. В момент происшествия внутри частного дома были двое детей, спасти их не удалось, сообщал ФАН.