Рекордные за последние 65 лет морозы придут в Москву 23 февраля

Москва, 21 февраля. Небывалые морозы придут в российскую столицу в ночь на 23 февраля. Столбики термометров покажут до –27 градусов.

Об этом москвичам рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Таких сильных морозов в столице не было около 65 лет, уточнил синоптик. Днем 23 февраля в Москве ожидается от –14 до –16 градусов. Прогнозируемая температура на 13–15 градусов ниже многолетней нормы.

«День защитника Отечества в этом году выдастся на редкость морозным», — уточнил Тишковец, пишет РИА Новости.

В 1956 году столичные метеорологи зафиксировали температуру в –27,1 градуса. Однако абсолютный «морозный рекорд» принадлежит 1945 году. Тогда столбики термометров показали –30,5 градуса. Скорость ветра в Москве 23 февраля составит до шести метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву придет весна. Потепление в российской столице ожидается не раньше, чем в середине апреля. Смена времен года задержится из-за большого количества выпавших осадков.