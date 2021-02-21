В Москве пройдет более 300 мероприятий в честь Всемирного дня НКО

В субботу, 27 февраля, отмечают Всемирный день некоммерческих организаций (НКО). В честь праздника в столице с 25 по 27 февраля представители некоммерческой сферы познакомят граждан с социально ориентированными проектами. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина, передает корреспондент ФАН.

«Развитию и поддержке этого значимого для города направления посвящена вся программа ко Дню НКО. Запланировано больше 300 мероприятий, которые пройдут в онлайн- и офлайн-форматах», — отметила Наталья Сергунина, слова которой приводятся на портале мэра и правительства Москвы.

Она рассказала, что каждое событие разделено по направлениям работы столичных НКО: добровольчество, помощь людям с особенностями здоровья, культура и просвещение, спорт и здоровье, уход за животными. Помимо этого, для горожан проведут творческие мастер-классы, бесплатные тренировки, выставки животных из приютов. Мероприятия в очном формате проведут с соблюдением всех санитарных мер.

Наталья Сергунина также сообщила, что 25 февраля пройдет масштабная онлайн-конференция с дискуссиями на различные темы. Участникам расскажут о том, какую поддержку от города можно получить, как заняться социальным предпринимательством, организовать работу медицинских экспертов в НКО. Кроме того, работники фондов смогут проконсультироваться с бухгалтером, юристом, SMM-менеджером и другими специалистами.

Главы крупнейших благотворительных фондов 26 февраля поведают о своей работе в прямом эфире: где и как искать нужных работников, что делать для того, чтобы избежать профессионального выгорания, и почему всем нужна команда единомышленников.

Помимо этого, с 25 по 27 февраля в сети коворкинг-центров НКО состоятся дни открытых дверей. Москвичи могут прийти в любой из офисов и познакомиться с услугами, доступными на площадках. Среди них — бесплатные пространства для проведения мероприятий, образовательные курсы, консультации и многое другое.