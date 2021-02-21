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Москвичи оценили качество домов, построенных по программе реновации

Москвичи оценили качество домов, построенных по программе реновации

Москва, 21 февраля. Дома, построенные по программе реновации, соответствуют самым высоким стандартам качества, заявил мер Москвы Сергей Собянин. Москвичи по достоинству оценили новое жилье.

В новостройки горожане переселяются целыми домами, это говорит о том, что жители столицы довольны жильем, которое предоставляется им по программе реновации, отметил столичный градоначальник в эфире телеканала «Россия-1».

«Мы уже повторили свой рекорд, когда горожане переселяются в новый дом полностью, всем домом, и ни одна семья не отказывается от переселения, потому что уровень качества новых домов и квартир просто не сопоставим с тем, что есть у жителей хрущевок», — заявил мэр столицы.

Сергей Собянин посетил новостройку по улице Кубинка в Можайском районе, на данный момент дом передан для заселения. Согласие на переезд дали все 56 семей из старого дома.

В Черемушках уже началось переселение 208 горожан из 80 квартир в новостройку по улице Гарибальди. Во дворе нового дома обустроена детская площадка, первый этаж здания предназначен для коммерческого использования.

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