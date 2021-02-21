Свыше 300 мероприятий проведут в Москве в честь Всемирного дня НКО

, 21 февраля. Программа празднования Всемирного дня некоммерческих организаций (НКО) готовится в Москве. Об этом говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.

День НКО отмечается 27 февраля. Всего в период с 25 по 27 число состоится свыше 300 мероприятий, в ходе которых планируются встречи со специалистами в области некоммерческой сферы и социально ориентированные проекты. В НКО Москвы трудятся 500 тыс. горожан. Все они реализуют важные инициативы, говорится в сообщении.

Запланированные мероприятия пройдут как в очном, так и в онлайн-формате, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. Организаторами являются коворкинг-центры НКО Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы. События состоятся с соблюдением всех мер безопасности по коронавирусу.

Правительство Москвы откроет 20 круглогодичных ярмарок, рассказал ранее мэр столицы Сергей Собянин. Пока что масштабные празднования в Москве не проводят из-за ограничений по COVID-19, однако все впереди, добавил глава города.