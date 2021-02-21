Подозреваемая в убийстве детей москвичка не состояла на учете в психдиспансере

Москва, 21 февраля. Семья москвичей, в которой убили двух детей, не привлекала внимание правоохранительных органов и считалась благополучной.

В убийстве двух детей 3-х и 11-ти лет в Москве подозревают их мать. По имеющимся данным, она не состояла на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом сообщил источник ФАН, знакомый с ситуацией.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух малолетних.

Следствие полагает, что женщина, проживающая на Ясном проезде, совершила убийство несовершеннолетних. Ее госпитализировали после попытки суицида. Сейчас врачи оказывают москвичке необходимую помощь.

Криминалисты прибыли на место происшествия для установления всех деталей случившегося. Следователи допрашивают отца погибших детей и соседей семьи. Руководитель Главного следственного управления Андрей Стрижов объявил о том, что он взял расследование уголовного дела на личный контроль, сообщил ФАН.