Переезд жителей по программе реновации начался в московском районе Черемушки

Москва, 21 февраля. Жители московского района Черемушки по программе реновации начали переезжать в новый дом, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы.

Переселение 208 горожан из 80 квартир предусмотрено на улице Гарибальди. Центр информирования населения расположен на первом этаже уже введенного в эксплуатацию нового дома. Специалисты готовы проконсультировать участников программы и оказать помощь в переезде, говорится в сообщении.

Монолитный десятиэтажный дом построили по индивидуальному проекту. Здание состоит из двух секций. Для отделки работники использовали фасадную систему вентиляции с облицовкой плитами из керамогранита. На первом этаже будут расположены коммерческие помещения. Во дворе обустроили детскую площадку с безопасным покрытием. Темпы строительства жилых зданий в Москве по программе реновации планируется увеличить, заявил мэр столицы Сергей Собянин.