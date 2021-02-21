Вильфанд рассказал, когда в Москву придет весна

Москва, 21 февраля. Жителям столицы не стоит ждать раннего наступления весны, потепление в городе прогнозируется только в середине апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик объяснил, что смена времен года задержится из-за большого количества снега и сравнительно низких температур. По его словам, начать выходить на улицу без курток и плащей москвичи смогут только в середине апреля или позднее.

«Даже если температура повысится, воздух будет охлаждаться за счет снежного покрова, и даже насыщенные солнечные лучи марта не растопят его», — пишут «Известия».

О том, что жителям Москвы нужно готовиться к продолжению зимы в марте, ранее говорил и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он констатировал, что март в европейской части России — зимний месяц, а в нынешнем году, по крайней мере в северной части страны, весенние процессы начнутся с задержкой на 5–10 дней.

Москвичей, по прогнозам синоптиков, вскоре ожидает холодная ночь. В период с 22 на 23 февраля столбики термометров могут опуститься до рекордно низких значений за последние два месяца.