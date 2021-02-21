Власти Москвы установили график работы городских учреждений в праздники

Москва, 21 февраля. Государственные учреждения Москвы установили график работы на период праздников с 21 по 23 февраля.

Все городские учреждения меняют свой режим работы из-за празднования Дня защитника Отечества. С измененным графиком работы москвичи могут ознакомиться на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

«С 21 по 23 февраля все взрослые больницы будут принимать пациентом с 09:00 и до 16:00. 22 февраля они будут совершать прием до 18:00. Врача можно будет вызвать на дом строго до 20:00», — сказано в сообщении.

Измененный режим работы поликлиник не коснется тех пациентов, у которых коронавирус. Также в период праздников все травмпункты будут работать либо круглосуточно, либо по графику больницы. Все желающие попасть в кабинеты ИФА-диагностики смогут сделать это по предварительной записи с 08:00 до 20:00. Сделать прививку от коронавируса можно будет с 08:00 до 20:00 в пунктах вакцинации.

«21 и 23 февраля педиатры будут приезжать на дом с 09:00 до 15:00. 22 февраля поликлиники открыты с 09:00 до 15:00, помощь на дому оказывается с 09:00 до 15:00», — говорится в сообщении.

Центры госуслуг будут работать в прежнем режиме. Исключение составит только 23 февраля — в этот день они не будут принимать посетителей.

Недавно стало известно, что военнослужащие ЗВО запустят в Петербурге около полутора тысяч фейерверков 23 февраля. Планируется произвести 30 залпов из артиллерийских орудий. По информации пресс-службы округа, салют военные дадут в День защитника Отечества из Петропавловской крепости.