Открыто уголовное дело об убийстве двух детей на северо-востоке Москвы

Москва, 21 февраля. В столице убили двух детей трех и 11 лет, в преступлении подозревают мать погибших малышей, сообщает СУ СКР по Москве.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух малолетних (пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, накануне вечером, находясь в квартире одного из жилых домов по Ясному проезду, женщина совершила убийство своих малолетних детей. Подозреваемую — мать детей — с ножевыми ранениями госпитализировали, ей оказывается необходимая помощь.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причин происшествия, следователи допрашивают отца погибших детей и соседей семьи.

Ход расследования уголовного дела взял на личный контроль руководитель Главного следственного управления Андрей Стрижов, уточнили в следственном ведомстве.

Ранее сообщалось, что прокуратура разбирается в обстоятельствах смерти двух малолетних детей в Москве. Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах столицы, их мать сейчас находится в больнице.