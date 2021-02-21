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Экономика

Аналитики «Сколково» назвали самые дорогие однокомнатные квартиры Москвы

Аналитики «Сколково» назвали самые дорогие однокомнатные квартиры Москвы

Москва, 21 февраля. Специалисты агентства Skolkovo Realty проанализировали рынок жилья и выявили самые дорогие однокомнатные квартиры, представленные в российской столице.

Стоимость самого дорогого объекта на первичном рынке Москвы составила 202 млн рублей. Это однокомнатная квартира площадью 59,3 квадратных метра, которая находится в Басманном районе. Стоимость квадратного метра в этих апартаментах составляет 3,4 млн рублей.

Самой дорогостоящей квартирой на вторичном рынке стала «однушка» площадью 197 «квадратов» и стоимостью 177 млн рублей. Она расположена на Арбате. Один квадратный метр жилья оценивается в 900 тысяч рублей.

Аналитики также выявили, что самый дорогой квадратный метр однокомнатной квартиры представлен в доме на Тверской улице. Его стоимость составляет 1,3 млн рублей. Площадь квартиры насчитывает 50 квадратных метров, за которые в сумме придется отдать почти 54 млн рублей.

Эксперты рынка недвижимости ранее назвали среднюю стоимость однокомнатных квартир в новостройках Москвы. По их данным, с начала 2021 года цена однокомнатной квартиры в столице выросла на 2%, а в годовом соотношении — на 19%.

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