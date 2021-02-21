Снег с гололедицей и -7°C обещают в Москве синоптики

Москва, 21 февраля. Жителей Москвы и Подмосковья в воскресенье ждет облачная погода и снег с гололедицей.

Такое сообщение появилось на сайте российского Гидрометцентра. Температура воздуха днем составит пять-семь градусов ниже ноля. Ночью столбики термометров опустятся до минус 15 градусов. В области днем будет на один градус холоднее, а ночью местами сразу на три.

Ветер ожидается южный. Его скорость будет превышать 10 м/с. Городские власти до 11 часов утра по Москве вводят желтый уровень опасности из-за гололедицы. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

Синоптики предупредили москвичей о самой холодной ночи за последние два месяца. Она ожидается 23 февраля. Столбики уличных термометров покажут до −27 градусов.