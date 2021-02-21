Двое детей убиты в Москве

Москва, 21 февраля. Прокуратура разбирается в обстоятельствах смерти двух малолетних детей в Москве. Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах столицы, их мать сейчас находится в больнице с резаными ранами на шее.

Вечером в субботу в квартире в Ясном проезде были обнаружены тела трехлетнего мальчика и 11-летней девочки, его сестры, со следами насильственной смерти. 36-летняя мать детей доставили в медицинское учреждение. По словам источника, на ее шее были резаные раны.

Московские СМИ сообщили, что детей задушила мать и пыталась после покончить с собой, однако вскоре вызвала скорую помощь. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы, по данному факту проводится прокурорская проверка.

«По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия находятся прокурор Северо-Восточного административного округа Тимур Брудастов и Бабушкинский межрайонный прокурор Артем Тарасов. Глава московской прокуратуры Денис Попов взял ход проверки под личный контроль.