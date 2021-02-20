Водитель получил пулю из травматического пистолета после конфликта в Москве

Москва, 20 февраля. Результатом дорожного конфликта в столичном районе Люблино стало пулевое ранение одного из участников.

Водитель в результате стычки выхватил травматический пистолет и выстрелил в оппонента. Об этом ТАСС рассказали пресс-службе московского главка МВД.

«На улице Марьинский парк водитель иномарки выстрелил из травматического пистолета в другого водителя в результате конфликта на дороге. Пострадавший с незначительными травмами доставлен в больницу», — отметили в ведомстве.

Злоумышленник с места преступления скрылся. Сейчас его поисками занимается полиция.

Недавно житель Читы убил ребенка, выстрелив со злости в дверь. Между соседями произошел конфликт из-за шума от ремонта. Ведется расследование.