Скоростной поезд насмерть сбил молодого человека в Подмосковье

Москва, 20 февраля. ЧП произошло на железнодорожной станции «Клин» в Подмосковье. Студента, стоявшего на платформе, насмерть сбил «Сапсан».

Молодой парень погиб под колесами скоростного поезда Москва — Санкт-Петербург. Погибшим оказался 21-летний студент четвертого курса столичной Консерватории имени П. И. Чайковского.

Он попал под рельсы из-за сильного воздушного потока от «Сапсана». Получивший многочисленные травмы мужчина погиб на месте. Расписание поездов из-за трагедии не менялось.

Пассажир московского метро погиб после падения на рельсы, сообщал ФАН. Инцидент произошел на станции «Дубровка» Люблинской линии столичного метро.