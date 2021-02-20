Приговор экс-главе подмосковного района Александру Шестуну признали законным

Москва, 20 февраля. Суд признал законным приговор, вынесенный бывшему главе Серпуховского района Александру Шестуну за коррупционные преступления, сообщила его адвокат.

Шестуна приговорили к 15 годам колонии строгого режима. По версии следствия, за 15 лет на руководящей должности осужденный стал одним из богатейших людей в Московской области. Так, у семьи бывшего чиновника изъяли имущество на 11 млрд рублей. При этом его официальная годовая зарплата не превышала 15 млн рублей.

Глава компании, занимающейся лесозаготовками, получила пять лет колонии за дачу взятки в 15 млн рублей министру природных ресурсов и экологии Калининградской области, сообщал ФАН. В рамках предварительного следствия бизнесвумен частично признала вину.