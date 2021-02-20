Instagram-блогер отдала 100 тыс. рублей шантажисту из «Рынка шкур»

Москва, 20 февраля. Популярная Instagram-блогер Виктория П. отдала 100 тыс. рублей мошеннику, заявившему, что он якобы опубликовал ее фото в Telegram-канале «Рынок шкур».

Он потребовал от 23-летней девушки 100 тыс. рублей за то, чтобы фото были удалены. Виктория выполнила эти условия, а потом обратилась в полицию, рассказал источник ФАН.

По ее словам, шантажист похитил ее интимные фото из Instagram. Отметим, что канал «Рынок шкур» был удален накануне. По факту обращения девушки проводится проверка.

Блокировка канала произошла после жалобы девушки, снимки и личные данные которой разместили в Сети. С руководством Apple и Telegram связался адвокат пострадавшей, после переписки «Рынок шкур» перестал работать.