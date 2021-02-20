Три школьника попали в больницу после отравления самогоном в Подмосковье

Москва, 20 февраля. Троих учащихся школы в Раменском доставили в медучреждение с признаками отравления. По имеющимся данным, подростки получили отравление после выпитой самогонки в школе.

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту отравления школьников в Раменском. О состоянии несовершеннолетних не сообщается.

Надзорный орган установит причины и условия произошедшего, а также даст правовую оценку действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей. Ход проверочных мероприятий поставлен на контроль прокуратуры.

Саратовский подросток отравился выхлопными газами, сообщал ФАН. Студенту техникума понадобилась медицинская помощь.