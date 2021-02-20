Самая холодная ночь с начала года ожидается 23 февраля в Москве

Москва, 20 февраля. Синоптики предупредили жителей Москвы, что ночь на 23 февраля может стать самой холодной за последние два месяца.

Столбики уличных термометров покажут до −27 градусов. При этом атмосферное давление будет на 20 единиц выше нормы. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В выходные дни будет постепенно холодать. Утром воскресенья ожидается от −13 до −15 градусов, а днем — от −8 до −10 градусов. По словам специалиста, погода будет облачной, пойдет небольшой снег. Минимальная температура воздуха в столице составит −15...−17 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какую погоду стоит ожидать россиянам в марте. Согласно прогнозу, температура воздуха в этом месяце будет на один-четыре градуса ниже нормы.