Приемная дочь эксперта WorldSkills обвинила его в домогательствах из-за грязной посуды

Москва, 20 февраля. Старшеклассница одной из московских школ решила отомстить своему приемному отцу, международному эксперту WorldSkills. Девочку раздражали его требования поддерживать порядок в доме.

В переписке со своим психологом она пожаловалась на сексуальные домогательства со стороны отца. Специалист, поверив полученной информации, обратился в правоохранительные органы, рассказал источник ФАН.

В беседе с полицией школьница призналась, что она оболгала мужчину. Девочка сказала, что никакого насилия не было, а она просто хотела привлечь к себе внимание. Все «прегрешения» отца состояли в том, что он ругал девочку и заставлял поддерживать порядок в квартире.