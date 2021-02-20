В Кремле прокомментировали политические перспективы Навального

Москва, 20 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал политические перспективы блогера Алексея Навального после замены ему приговора по делу «Ив Роше».

Представитель Кремля напомнил, что все граждане РФ имеют равные права, а участие граждан в избирательном процессе регламентирует действующее законодательство.

«В стране достаточно плюрализма, у власти много оппонентов, и это норма», — подчеркнул Песков.

Ранее Мосгорсуд отказался обжаловать замену приговора Навальному по делу «Ив Роше». Блогер был приговорен к 3,5 года реального лишения свободы. С учетом домашнего ареста он проведет в ИК 2 года и пять месяцев.