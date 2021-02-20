Первый префект САО скончался в Москве после падения в больнице

Москва, 20 февраля. Падение с высоты собственного роста оказалось роковым для первого префекта Северного административного округа Москвы Михаила Демина. Врачи не смогли спасти его жизнь.

Пожилого мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга, он впал в кому и скончался, не приходя в сознание. По предварительным данным, 82-летний Демин упал во время нахождения в медицинском центре. Правоохранители начали проверку по факту произошедшего.

В Подмосковье возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели ребенка, упавшего с кровати. По данным правоохранителей, двухмесячного младенца нашли мертвым на полу, у него диагностировали травмы шеи и грудной клетки, сообщало РИАМО.