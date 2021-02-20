Суд отказался освобождать Навального по требованию ЕСПЧ

Москва, 20 февраля. Суд отклонил ходатайство адвокатов Алексея Навального и отказался освободить его по требованию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Мосгорсуд также не стал отменять решение о замене Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше». С учетом времени, проведенного под домашним арестом, блогер получил 2,5 года колонии общего режима.

Сегодня в Бабушкинском районном суде состоится заседание по делу Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.