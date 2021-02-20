Срок Навального по делу «Ив Роше» просят сократить на время под домашним арестом

Москва, 20 февраля. Период нахождения под домашним арестом должен быть зачтен в срок реального наказания для блогера Алексея Навального. Такую позицию высказала прокуратура.

Речь идет о промежутке времени, когда суд первой инстанции вынес ему приговор по делу «Ив Роше». Ранее блогер получил два года и восемь месяцев колонии. С учетом довода прокуратуры срок наказания может быть снижен.

Сейчас в рамках выездного заседания Мосгорсуда адвокаты блогера пытаются оспорить замену ему условного срока на реальный. В этот же день Навального будут судить по делу о клевете в отношении фронтовика, сообщал ФАН.