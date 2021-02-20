Первую отапливаемую станцию наземного метро построят в Москве

Москва, 20 февраля. Инженеры заканчивают разработку проекта станции «Новомосковская». В нем предусмотрено использование новой технологии отопления.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о планах властей по строительству станции «Новомосковская» Сокольнической линии метро. Сообщается, что она станет первой отапливаемой станцией наземного метро, построенной с использованием новейших технологий.

«Там установят больше вентиляционного оборудования, за счет чего увеличат подачу теплого воздуха. Минимизировать теплоотдачу и исключить дальнейшие проблемы с эксплуатацией, например, образование наледи, поможет дополнительное утепление вестибюлей и использование двойных стеклопакетов на путевых стенах», — уточнил Бочкарев.

Власти Москвы планируют построить рядом со станцией новый городской район с 1,3 миллиона квадратных метров жилья. Строительство района должно завершиться к 2025 году.

Станция «Новомосковская» будет расположена вдоль трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Запуск движение поездов к новому участку планируется до конца 2023 года.

Ранее власти столицы рассказали пассажирам Бирюлевской линии о том, что вскоре у них появится возможность совершать пересадки на Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры и Большую кольцевую линию. Таким образом, альтернативные маршруты появятся у 700 тысяч жителей Москвы.