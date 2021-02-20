Суд по делу «Ив Роше» против Навального удалился для принятия решения

Москва, 20 февраля. Суд по делу «Ив Роше» против Алексея Навального ушел принимать решение. Защита блогера просила отменить постановление о замене ему условного наказания на реальный срок.

2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство московского УФСИН. Условное наказание блогеру по делу «Ив Роше» отменили и приговорили его к реальному лишению свободы на 3 года и шесть месяцев.

При этом ему зачли отбывание под домашнем арестом. С учетом этого блогер должен будет пробыть в колонии общего режим 2 года и 8 месяцев.