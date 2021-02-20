Прокуратура Москвы предупредила о последствиях призывов к выходу на митинги

Москва, 20 февраля. Столичная прокуратура предостерегла граждан от заявлений по поводу участия в незаконных акциях.

Противоправные действия по призыву к участию в акциях недопустимы, подчеркнули в столичном органе. Соответствующее заявление сделала пресс-служба московской прокуратуры.

«В связи с распространением призывов к участию в массовых мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка проведения митингов, прокуратура Москвы предостерегает о недопустимости противоправных действий», — пояснили в ведомстве.

Ранее Генпрокуратура РФ предупреждала об уголовной ответственности, которая грозит за призывы несовершеннолетних к участию в акциях. Также наказание могут получить интернет-платформы, распространяющие подобные сообщения.