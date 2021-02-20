Владеющий арсеналом оружия московский врач госпитализирован с ранением головы

Москва, 20 февраля. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после того, как в московскую больницу был госпитализирован медик. Мужчине диагностировали огнестрельное ранение головы.

По предварительным данным, врач нарколог является сотрудником частного медучреждения. Правоохранители пока не раскрывают, что предшествовало инциденту.

Известно лишь, что в ходе обыска у него нашли несколько единиц оружия и боеприпасы. В настоящее время пациент находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.

В Петербурге правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины. Труп гражданина найден в будке охранника парковки, сообщал ФАН.