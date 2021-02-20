На суд по делу Навального прибыли дипломаты из Швеции и Финляндии

Москва, 20 февраля. Дипломаты посольств Швеции и Финляндии прибыли к зданию Бабушкинского суда Москвы, где пройдет заседание по делу Алексея Навального.

Блогер обвиняется в клевете против ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. По данным следствия, 2 июня прошлого года Навальный в Telegram-канале и в своем Twitter разместил ролик, в котором Артеменко поддержал внесение изменений в Конституцию.

Под этим видео блогер написал оскорбительные комментарии, подрывающие репутацию ветерана. При этом свою вину Навальный не признает.

На прошлом заседании у здания суда была замечена машина диппредставителя из Литвы. Европейские дипломаты присутствовали и на суде о замене условного срока Навального на реальный по делу «Ив Роше».