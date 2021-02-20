Огромный склад полыхает на юге Москвы

Москва, 20 февраля. Сотрудники МЧС были стянуты на улицу Промышленная на юге столице. Там произошел мощный пожар на складе.

Согласно первоначальным данным, загорелся двухэтажный склад. Установлено, что эпицентр возгорания находился на втором этаже. Огнеборцы пока не назвали точную площадь пожара. Предположительно, площадь возгорания может составить две тысячи кв. м.

Выезжали спасатели и в московский район Сокол, где произошло возгорание в многоквартирном доме. Самостоятельно эвакуировались 30 жильцов, трое были спасены, площадь пожара составила пять кв. м, сообщало РИАМО.