Врезавшийся в остановку на севере Москвы водитель мог умереть до ДТП

Москва, 20 февраля. Отечественная «Волга» протаранила автобусную остановку на севере Москвы. Водитель погиб.

Авария случилась на Хорошевском шоссе. Вокруг места происшествия, которое было оцеплено, стоит много машин полиции и скорой помощи.

Источник ФАН сообщил, что погибший пока один, это сам водитель. Рассматривается вариант, что он умер еще до столкновения. Отмечается, что на остановке в момент столкновения никого не было.

Ранее грузовой «Урал» сбил пенсионерку в Новосибирске. Автомобиль занимался уборкой снега в одном из дворов. Женщина получила травмы, не совместимые с жизнью.