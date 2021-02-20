Ссора таксиста с пассажирами закончилась стрельбой в Лефортовском тоннеле

Москва, 20 февраля. Водитель такси угрожал пистолетом пассажирам и открыл стрельбу в Лефортовском тоннеле в Москве.

Инцидент произошел на северо-западе города. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва».

Происшествие произошло 19 февраля. Двое пассажиров поссорились с водителем такси. Один из потерпевших рассказал, что мужчина влазил в разговор и мешал. Когда ему сделали замечание, он достал пистолет и начал им угрожать. Молодому человеку удалось перехватить руку с оружием и заблокировать ее.

Владелец авто остановился посреди тоннеля, высадил пассажиров. Последние вышли, но не успели забрать вещи из транспорта. По словам мужчин, они попытались подойти к машине, чтобы забрать вещи, но водитель открыл стрельбу. Позже они нашли свой багаж раздавленным на дороге. В происшествии никто не пострадал. Сотрудники МВД проводят проверку, водителя разыскивают.

Сотрудники полиции задержали в Филадельфии вероятного злоумышленника, устроившего стрельбу по людям. Несколько человек госпитализированы.