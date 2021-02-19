Десятки тысяч пенсионеров Подмосковья получают доплату к пенсии

Москва, 19 февраля. Более 231,5 тыс. жителей Подмосковья старше 65 лет каждый месяц получают социальную доплату в размере 1 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Ежемесячная выплата предназначается для одиноких неработающих пенсионеров региона. Каких-либо заявлений для этого писать не нужно, деньги придут автоматически. В Подмосковье выплату уже получают более 231,5 тыс. человек.

«Если данная выплата не была назначена автоматически, необходимо обратиться по предварительной записи в управление социальной защиты населения по месту жительства», — сообщили в региональном министерстве.

В этом году в Московской области минимальный размер пенсии неработающего пенсионера был увеличен до 10 648 рублей. Региональная надбавка к пенсии была принята еще в прошлом году.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд России до конца текущего года может создать новый сервис по автоматическому назначению пенсий. По словам главы Минтруда РФ Антона Котякова, новшество позволит ПФР сделать процедуру формирования пенсий понятной и прозрачной для россиян. Сервис будет полезен не только для пенсионеров, но и россиян, которые еще не достигли возраста для выхода на пенсию. Они смогут получать информацию о начисленных страховых выплатах.