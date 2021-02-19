Врачам из Москвы удалось спасти пациентку с запущенной пупочной грыжей

Москва, 19 февраля. Женщину, у которой 20 лет назад диагностировали грыжу, спасли врачи Городской клинической больницы имени Виноградова. Новообразование за это время повредило кожу живота.

Оперативное вмешательство требовалось пациентке еще 20 лет назад, когда пупочная грыжа была обнаружена. Однако женщина регулярно откладывала дату операции, а затем отказалась от возможной помощи. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Кожа в области грыжи значительно истончилась из-за постоянного трения. Один раз женщина упала и у нее произошел разрыв кожи и грыжи. Это привело к частичному выпадению кишечника. Пациентку госпитализировали в хирургическое отделение стационара. Врачи экстренно выполнили грыжесечение с пластикой апоневроза. Послеоперационный период прошел удачно, и через несколько суток женщину выписали.

До этого сообщалось, что врачи в Курской области смогли провести операцию по иссечению кисты в почке. Хирурги впервые использовали лапароскопический метод.