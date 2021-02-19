Собянин назвал обстановку с коронавирусом в Москве «обнадеживающей»

Москва, 19 февраля. Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в российской столице, назвав ее обнадеживающей.

Московский градоначальник отметил снижение роста заболеваемости COVID-19. Постепенно сокращается и число госпитализаций с инфекцией. Количество пациентов с тяжелой формой коронавируса тоже идет на спад, заявил мэр в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

Сергей Собянин акцентировал внимание, что пандемия коронавирусной инфекции все еще не закончилась, поэтому важно не забывать о мерах предосторожности и беречь свое здоровье.

Комментируя эпидемиологическую обстановку в столице, глава города отметил улучшение ситуации. По его словам, московские медики справились с экстремальной нагрузкой.