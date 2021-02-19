Подозреваемого в госизмене россиянина арестовали в Москве

Москва, 19 февраля. Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина РФ, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину задержали сотрудники ФСБ. После избрания меры пресечения обвиняемый Д. Воронин был отправлен в следственный изолятор. Там он пробудет один месяц и тридцать суток. Подробности уголовного дела в суде не привели.

Ранее стало известно о вынесении приговора по делу о госизмене в отношении Алексея Валуева. Согласно постановлению Нижегородского областного суда, он проведет в колонии строгого режима девять лет с последующим ограничением свободы сроком на один год. Защита Валуева обжаловала приговор, сообщало издание kp.ru.