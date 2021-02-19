Московские квартиры потеряли свою привлекательность для арендаторов

Москва, 19 февраля. Спрос на аренду жилой недвижимости в столице Российской Федерации уменьшился в январе 2021 года на 15 процентов по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Коронавирусный кризис значительно повлиял на рынок аренды квартир в Москве, пишет «Глас». Во время первой волны пандемии владельцы жилой недвижимости, стараясь поддержать интерес арендаторов, снижали арендную плату от 30 до 50 процентов. Однако ряд собственников лишь делали скидку в размере от пяти до десяти процентов стоимости или шли на другие уступки.

«Уже к зиме арендные ставки вернулись к докризисным значениям», — сообщает издание.

На этом фоне в январе было зафиксировано падение спроса на рынке аренды. В ближайшее время московские арендодатели вряд ли примут решение о повышении платы за жилье, уверяют авторы статьи.

Россияне нередко сталкиваются с мошенниками при попытке арендовать жилое помещение. Однако большую часть таких объявлений можно вычислить: они отличаются низкой стоимостью аренды и отметкой «от собственника», рассказала риелтор Оксана Полякова.