Животные в московских лесах начали голодать из-за сильных снегопадов

Москва, 19 февраля. Птицы и животные в столичном регионе испытывают сложности с поиском пищи в лесах из-за обильных снегопадов и их последствий.

Крупным животным стало сложнее искать еду, поделился начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. Как передает РИА Новости, птицам в этом вопросе повезло немного больше, так как на деревьях остались семена, шишки и яблоки.

Например, косули не могут ходить по насту, и, если они проваливаются в снег, дальнейшие движения сильно выматывают их, поделился эксперт. В результате этого они становятся легкой добычей для хищников. Сложности испытывают и лисы, которым непросто найти перемещающихся под снегом мышей.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» ранее пояснил, почему этой весной не стоит ждать раннего тепла.