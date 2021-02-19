Сотрудники МХАТа ограничат вход в театр на время панихиды по Мягкову

Москва, 19 февраля. Руководство МХАТа приняло решение ограничить вход желающих проститься с умершим актером Андреем Мягковым.

Церемония прощания с актером пройдет завтра, 20 февраля. Местом проведения гражданской панихиды был выбран Московский художественный театр, где Мягков работал на протяжении многих лет. Учитывая известность артиста и количество желающих с ним проститься, вход в культурное учреждение, по словам источника ФАН, будет ограничен. Соответствующее решение было принято в связи с мерами по нераспространению коронавирусной инфекции.

Актер из фильмов «Ирония судьбы» и «Служебный роман» скончался на 83-м году жизни в Москве, сообщало издание URA.RU. Причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность.