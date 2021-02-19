Педофила-учителя «магии» задержали в Подмосковье

Москва, 19 февраля. Преподавателя «черной магии», изнасиловавшего девятиклассника, задержали в Долгопрудном. Оказалось, что совсем недавно он вышел из мест лишения свободы.

Мать пострадавшего обратилась в полицию и рассказала, что над подростком надругался мужчина по имени Сергей. Следователи установили личность педофила и выяснили, что школьник познакомился с ним в интернете.

Спустя некоторое время Сергея удалось задержать. В 2004 году он получил 20 лет колонии строгого режима за изнасилование и убийство подростка, но спустя 16 лет вышел по УДО и сразу же принялся за старое. Будучи в тюрьме, злоумышленник создал сообщество и сайт о черной магии, где написал, что принимает на бесплатное обучение мальчиков от 12 до 18 лет, передает телеканал «360».

«Учитель» проводил жуткие «обряды посвящения» и пытал ребят раскаленным воском. Пострадавший девятиклассник рассказал журналистам, что Сергей избивал его и подвергал сексуальному насилию. Кроме того, «маг» угрожал, что сделает то же самое с его сестрами. Еще один мальчик признался, что во время «посвящения» получил более 160 ударов плетью. Точное число жертв педофила устанавливают правоохранители.