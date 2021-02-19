Оператор ФБК Зеленский признал вину в призывах к экстремизму

Москва, 19 февраля. Видеооператор «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом в РФ) Павел Зеленский признал вину в призывах к экстремистской деятельности.

Соответствующую информацию подтвердила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович, которая навещала его в СИЗО. По ее словам, Зеленский принял решение осознанно и без давления. Оператор надеется на смягчение меры пресечения после признания вины. Кроме того, Павел Зеленский сменил адвоката.

Пресненский суд заключил фигуранта под стражу до конца февраля по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Как следует из материалов дела, причиной уголовного преследования стали его комментарии под заметками в социальных сетях.

Апелляцию на арест сотрудника ФБК Павла Зеленского рассмотрели в Мосгорсуде.