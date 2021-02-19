В Москве построили китайский деловой центр «Парк Хуамин»

Москва, 19 февраля. Строительство многофункционального комплекса «Парк Хуамин», который состоит из офисных помещений и гостиницы, завершили на северо-востоке Москвы.

Общая площадь делового центра переменной этажности составляет около 100 тыс. квадратных метров. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В его составе построены 22-этажное здание пятизвездочной гостиницы на 340 номеров, 12-этажный апарт-отель на 100 апартаментов, четырехэтажный корпус общественного назначения, а также 21-этажное офисное здание», — отметил он.

Также возле бизнес-центра появится традиционный китайский парк с элементами инфраструктуры. Сейчас ведется работа по подготовке необходимой документации для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию.

ФАН ранее писал, что на Волоколамском шоссе в Москве к концу года откроют новые подземные переходы. Сейчас в них проводятся отделочные работы.