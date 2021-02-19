Фермерский рынок откроют по программе «Мой район» в Марьиной Роще

Москва, 19 февраля. Власти Москвы объявили об открытии круглогодичного фермерского рынка на Октябрьской улице в Марьиной Роще. Его строят в рамках программы комплексного благоустройства «Мой район».

Новая торговая площадка будет располагаться в некапитальном здании с отоплением и вентиляцией. В случае необходимости помещение можно будет разобрать в кратчайшие сроки. Сообщается, что на рынке будет размещена продукция фермерских хозяйств из разных регионов России. Он будет работать шесть дней в неделю, выходной день — понедельник.

Московские власти планируют открыть около 20 фермерских рынков в 2021 году в рамках программы «Мой район». Сейчас в столице работают 40 подобных рынков, которые пользуются популярностью среди горожан.

Программа «Мой район» вошла в активную фазу в 2019 году. Она направлена на создание комфортных условий для жизни во всех районах и поселениях столицы.

Ранее мэрия Москвы сообщила о планах по благоустройству столичных дворов. Капитальный ремонт планируется провести в 2513 домах. С 2015 года власти приступили к массовой замене лифтов. Сегодня в городе нет лифтов, возраст которых превышает 25 лет.