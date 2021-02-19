Столичным автомобилистам назвали преимущества карты «Тройка»

Москва, 19 февраля. Водители, у которых есть карта «Тройка», смогут въезжать на 11 парковок со шлагбаумом в Москве. Карту будут принимать вместо парковочного билета.

Оплатить картой «Тройка» можно будет восемь перехватывающих и три почасовых парковки. Об этом рассказали на канале пресс-службы департамента транспорта Москвы в Telegram. Новая система особенно удобна для пользователей перехватывающих паркингов. Они работают бесплатно для водителей, которые пересаживаются на метро, МЦД или МЦК, рассказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Чтобы въехать на парковку, автомобилист должен приложить карту «Тройка» к стойке на шлагбауме. В этом случае парковочный билет выдаваться не будет. Одна карта является заменой множества одноразовых билетов для парковки.

До этого юристы дали рекомендации россиянам по борьбе с нарушителями правил парковки во дворах. Эксперты объяснили, что прежде всего нужно направить жалобу в ГИБДД через портал ведомства или заказным письмом. Для этого требуется зафиксировать нарушение фотоаппаратом или видеокамерой.