Трех иностранцев с 60 кг кокаина поймали в Петерубрге

Санкт-Петербург, 19 февраля. Международный канал поставки наркотических средств в Россию пресекли сотрудники петербургского управления ФСБ. В ходе спецоперации были задержаны три иностранца с кокаином.

У мужчин было изъято свыше 60 килограмм запрещенного вещества. В отношении злоумышленников были возбуждены уголовные дела о приготовление к преступлению и покушение на преступление, а также по статье незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств.

Ранее ФАН сообщал о ЧП в одиночной камере в подмосковных Мытищах, где подозреваемый в сбыте наркотических веществ, перегрыз себе вены в одиночной камере. Причем преступник сделал это в знак протеста, что сидит в полном одиночестве. Мужчине была оказана медицинская помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.