Человек погиб в результате пожара в многоэтажке на западе Москвы

Москва, 16 февраля. Один человек погиб в результате пожара в многоэтажном жилом доме на западе Москвы, сообщили во вторник в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Информация о происшествии поступила экстренным службам в 22:09. Пожар произошел в квартире на седьмом этаже. Погиб один человек.

«С вышележащих этажей спасено два человека», — цитирует пресс-службу ГУ МЧС России по Москве ТАСС.

Жильцы подъезда в целях безопасности были частично эвакуированы. Площадь пожара составила три квадратных метра. Возгорание уже потушено.

Ранее пожар вспыхнул в одном из автосервисов в поселке Томилино. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров.