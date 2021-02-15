Помогать детям-инвалидам из российских детдомов научат в школе волонтерства

Москва, 15 февраля. С 20 февраля по 23 апреля в Российской государственной библиотеке молодежь будут обучать навыкам социального волонтерства – видам добровольческой деятельности, ориентированной на оказание помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Программа лекционных и интерактивных занятий составлена специалистами движения More Energy, деятельность которого направлена на социализацию детей из детских домов, приютов и реабилитационных центров.

«Это поддержка тех, кто по каким-то причинам нуждается в помощи больше, чем все остальные. Не только потому, что эти люди подпадают под какую-то категорию, а потому что они объективно не могут быть полноценными членами общества со своими правами и возможностями. Их нужно поддерживать», — рассказала ФАН помощник директора Российской государственной библиотеки по внешним коммуникациям Юлия Смолякова.

По ее словам, в школу социального волонтерства могут прийти все, кто хочет помогать детям с физическими и психическими отклонениями включаться в социальное общество, учить их выстраивать долгосрочные дружеские отношения, взаимодействовать друг с другом.

«Эти дети закрытые очень. Их нужно раскрепостить, чтобы было доверие в принципе, наладить контакт. К слову, обучение проводится в команде, сначала волонтеры учатся этому сами, получают навыки аниматорской деятельности, коллективных игр, благодаря которым ребенка можно привлечь, развлечь и сфокусировать на себе, это педагогика и в тоже время обучение. Потом они практикуются на выездных занятиях», — говорит Юлия Смолякова.

Волонтеры изучат особенности коммуникаций с людьми, имеющими разные формы инвалидности. В Российской государственной библиотеке подчеркивают, что образование дается абсолютно бесплатно. На финальном занятии в More Energy вручают дополнительный подтверждающий квалификацию документ.

«Волонтерам будут выдаваться сертификаты, а потом они поедут в соцучреждения. Дети будут с проблемами физического развития, расстройствами аутического спектра, психологическими, душевными. Очень важно уделять им внимание», — рассказали ФАН.

Сейчас в школу пытаются набрать второй поток обучающихся. До этого More Energy окончили около 30 человек, но курсы приостановили из-за ограничений, направленных на профилактику коронавирусной инфекции. Сейчас там рассчитывают привлечь примерно столько же людей, сколько и в первый раз. Школа меняет свою направленность.

«Раньше обучение было нацелено на обычных детей, а теперь как направление будут развивать инклюзию, работать с детьми-инвалидами. Новый поток на социальное волонтерство набирается именно для помощи людям с ограниченными возможностями. Это бесплатные интенсивы, чтобы все желающие могли привлекаться к этой деятельности», — говорит ФАН Юлия Смолякова.

Отдельно отмечается, что волонтеров ни в коем случае не будут обучать физической реабилитации людей с ОВЗ, к примеру, поскольку для этого требуется специальное образование. Ранее ФАН рассказывал, что правительство РФ оплатит авиабилеты к месту лечения детям-инвалидам из Дальневосточного федерального округа. До этого льгота действовала только в случае невозможности железнодорожной перевозки. Теперь Фонд социального страхования (ФСС) будет обеспечивать детей-инвалидов авиабилетами в обе стороны и предоставит льготы сопровождающему.

Также ФАН сообщал, что в Югре волонтеры помогают врачам проводить вакцинацию от коронавируса. В Пыть-Яхе активисты приняли участие во всероссийской акции «Мы вместе с заботой». Они помогали пациентам сориентироваться при входе, записывали согласие на прививку в карты, работали в регистратуре, дежурили в больницах и провожали к врачам.