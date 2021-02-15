Отец с пятилетней дочерью выпали из окна многоэтажки на юго-востоке Москвы

Москва, 15 февраля. Тела 29-летнего мужчины и ребенка были найдены под окнами многоэтажного дома на юго-западе Москвы. Трагедия произошла на проспекте Вернадского.

Согласно информации СМИ, отец и его пятилетняя дочь упали с высоты 17 этажа. Они приземлились на козырек у подъезда. Травмы мужчины и ребенка оказались несовместимыми с жизнью, в результате чего их смерть наступила мгновенно. За день до трагедии в семье в результате ДТП скончалась мать девочки, передают СМИ.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой помощи. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали трагедии.

Жительница Москвы ранее предотвратила смерть несовершеннолетних девочек. Женщина увидела в окне фигуру подростка и вызвала сотрудников полиции. Правоохранители прибыли на место происшествия и выяснили, что две из трех школьниц находятся без сознания.