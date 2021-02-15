Вильфанд предупредил об утренних морозах в Москве

Москва, 15 февраля. Понижение температуры воздуха ждет москвичей на этой неделе. Отклонение от климатической нормы составит до 12 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Самым теплым днем на текущей неделе станет среда. Однако даже тогда отклонение от нормы составит пять градусов. В ночь на понедельник столбик термометра в столичном регионе опустится до минус 20–26 градусов. В области этот показатель составит до минус 29 градусов, передает РИА Новости.

После продолжительного снегопада в Москве стабилизировалась ситуация на дорогах. В воскресенье уровень пробок в столичном регионе составил три балла. Еще в пятницу и субботу этот показатель достигал десяти баллов.